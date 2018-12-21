Двое жителей Бийска ответят за убийство мужчины после ссоры в баре

Двух ранее судимых жителей Бийска обвиняют в убийстве. Кроме того, один из них обвиняется в незаконном приобретении, ношении и хранении огнестрельного оружия, сообщает СУ СК по Алтайскому краю.
По данным следствия, 25 марта 2018 года в помещении пивного бара между обвиняемыми и 25-летним мужчиной произошел конфликт. Обвиняемые, находясь в состоянии алкогольного опьянения, около заведения нанесли потерпевшему множество ударов в область головы и туловища.
"После этого с применением физической силы против воли мужчины доставили его в квартиру, принадлежащую одному из них, где надев наручники и связав потерпевшему ноги, снова безжалостно избили его. Мужчина получил множественные телесные повреждения, от которых скончался на месте происшествия. Злоумышленники избавились от тела, выбросив на улицу с балкона квартиры", — говорится в сообщении ведомства.
В ходе проведения осмотра места происшествия в квартире, где проживал 29-летний обвиняемый, за кухонным гарнитуром был обнаружен незаконно хранившийся обрез, изготовленный из одноствольного охотничьего ружья, который изъят следователями.
Обвиняемые были задержаны и заключены под стражу. В ходе следствия они давали противоречивые показания, поочередно брав весь объем вины на себя. С целью устранения противоречий следствием были проведены очные ставки, допрошены многочисленные свидетели, а также получены иные доказательства, свидетельствующие о совершении жестокого убийства группой лиц.
Уголовное дело направлено в суд.
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