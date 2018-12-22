Депутаты Верховной рады просят Порошенко объявить войну России

Проект обращения к президенту Украины Петру Порошенко с просьбой объявить войну России внесен на рассмотрение в украинский парламент, сообщает "РИА Новости".
Документ называется "Проект постановления об обращении Верховной рады Украины к президенту Украины относительно объявления войны, разрыва дипломатических отношений и прекращение транспортного сообщения с Российской Федерацией". Его автор — внефракционный депутат Виталий Куприй.
Депутат Госдумы Наталья Поклонская отнеслась к инициативе Куприя с иронией. "Верховная рада и ее отдельные депутаты явно перетрудились в уходящем году. Кроме того, сейчас время новогодних корпоративов — депутат Куприй, скорее всего, от душу "зажег" на одном из них. Товарищи не позаботились о нем с утра, и вот, пожалуйста: такие предложения родились", — сказала Поклонская.
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