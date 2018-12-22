Курс доллара превысил 69 рублей впервые с сентября

Рубль усиливает снижение на фоне дешевеющей нефти и ослабления евро на форексе, свидетельствуют данные торгов, сообщает "РИА Новости".
Курс доллара расчетами "завтра" на 22:21 мск повышался на 71 копейку, до 69 рублей, курс евро — на девять копеек, до 78,42 рубля.
В последний раз курс американской валюты находился выше 69 рублей 12 сентября этого года.
Рынок черного золота остается под давлением на фоне роста количества действующих нефтяных буровых установок в США.
В то же время приближение пика налогового периода в России — уже на следующей неделе банки могут перевести в бюджет около триллиона рублей — отчасти поддерживает спрос на рубли. В итоге доллар и евро повышаются на 0,1-1%, а рублевая цена нефти поднялась до уровня 3,75 тысячи рублей за баррель североморской смеси Brent.
Комментарии
стабильность-основа нашей жизни )), я даже думаю, что сидеть на пороховой бочке россиянам безопаснее, чем жить с таким руководством