Граждан перепишут с помощью интернета в 2020 году

22 декабря вступают в силу поправки в закон "О всероссийской переписи населения". Поправки направлены на совершенствования механизма переписи населения. Теперь это можно будет делать с использованием современных технических средств, в частности интернета, пишет "Парламентская газета".
Авторы инициативы указывают, что перепись является основным источником формирования федеральных информационных ресурсов, касающихся численности и структуры населения, его распределения по территории Российской Федерации. Исходя из переписи населения определяется социально-экономическое положение граждан, национальный и языковой состав населения, образовательный уровень.
Перепись проводится раз в 10 лет и в следующий раз в нашей стране она пройдёт в 2020 году. При этом в законе указывается, власти какого уровня будут отвечать за перепись. Согласно действующим нормам, за обеспечение российских городов корректными указателями названий улиц, номеров домов и квартир в преддверии переписи населения отвечают муниципальные органы.
Исключение составляют города федерального значения — Москва и Санкт-Петербург. Здесь за подготовку к переписи отвечают правительства субъектов. Между тем в Конституции указано, что городом федерального значения является также Севастополь. Согласно принятым поправкам за подготовку переписи в Севастополе будет отвечать региональное правительство, а не муниципалитет.
Кроме того в законопроекте появилась упоминание о возможности участия граждан в переписи с помощью Сети. Эта процедура уже была опробована в 2018 году, когда в качестве эксперимента в интернет-переписи приняли участие более 460 тысяч пользователей Единого портала государственных услуг с подтверждённой учётной записью. Они заполнили электронные переписные листы на себя и членов своего домохозяйства, всего на 1,2 миллиона человек.
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