Порошенко высмеяли в Сети за празднование юбилея "украинского" Ан-225

Пользователи Сети высмеяли президента Украины Петра Порошенко, который в своем Twitter отметил 30-летний юбилей "украинского гиганта" Ан-225, сообщает "РИА Новости".
Справжній велетень, володар абсолютного рекорду вантажопідйомності – і загалом 240 світових авіарекордів – все це наша легендарна і унікальна "Мрія". Український гігант АН-225, який за кодифікацією НАТО має ще одне чудове ім'я "Козак".— Петро Порошенко (@poroshenko) 21 декабря 2018 г.
Сьогодні "Мрія" святкує 30-річний ювілей! pic.twitter.com/S3EDrwtTvq
Большинство комментаторов напомнили Порошенко, что Ан-225 является достижением советского, а не украинского авиастроения. При этом некоторые пользователи предложили "декоммунизировать" самолет, произведенный в СССР фактически в единственном экземпляре.
Ан-225 "Мрия" — советский транспортный реактивный самолет сверхбольшой грузоподъемности разработки ОКБ им. О. К. Антонова. Один из самых больших и грузоподъемных самолетов в мире.
Ан-225 был спроектирован и построен в СССР на Киевском механическом заводе в 1984-1988 годах, а свой первый полет совершил 21 декабря 1988 года. Изначально было заложено две машины, в настоящее время только один экземпляр находится в летном состоянии и эксплуатируется украинской компанией Antonov Airlines, второй экземпляр так и не был достроен.
Комментарии
Amic, вы все глубже и глубже скатываетесь в хохлофобию.
Не надо разжигать её еще и здесь, на страницах региональных СМИ. Хватает брехливых соловьевых-киселевых-скабеевых, заполонивших все федеральные каналы.