Житель Алтайского края досмерти забил своего знакомого коленом

19 декабря 2018 года на дороге одной улиц села Тогул Тогульского района было обнаружено тело 39-летнего местного жителя, было возбуждено уголовное дело, сообщает СУ СК по Алтайскому краю.
По подозрению в совершении убийства задержан 39-летний неоднократно судимый знакомый потерпевшего. По данным следствия, вечером 18 декабря 2018 года подозреваемый в компании распивал спиртные напитки в доме своего знакомого.
"В процессе распития спиртного между ним и хозяином произошел конфликт, в ходе которого он нанес мужчине несколько ударов коленом в область головы и продолжил свои противоправные действия во дворе. От полученных телесных повреждений мужчина скончался на крыльце дома. С целью сокрытия преступления мужчина в дальнейшем вынес тело потерпевшего на дорогу, попытавшись инсценировать несчастный случай",- говорится в сообщении ведомства.
Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается.
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