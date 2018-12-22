Криштиану Роналду выпустил собственную игру для гаджетов

Нападающий итальянского футбольного клуба "Ювентус" Криштиану Роналду выпустил собственную игру для смартфонов, которая называется Cristiano Ronaldo: Soccer Clash. Об этом спортсмен рассказал в своем Instagram.
"Моя новая игра! Теперь вы сможете забивать голы своим друзьям. Бросьте им вызов и расскажите имя победителя!" — написал Роналду.
Принцип игры простой: пользователь в самом начале должен создать своего игрока, который в дальнейшем будет пробивать штрафные удары из самых различных положений. Кроме того, каждый играющий сможет постепенно развивать навыки своего футболиста. Примечательно, что игра позволяет состязаться с соперниками по сети.
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