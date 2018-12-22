Барнаулец перечислил деньги за кредит, а их забрала налоговая

Житель Барнаула Сергей Захаров перечислил в банк деньги за кредит, а их забрала налоговая за транспортный налог, рассказывают в интернет-сообществе "Барнаул 22".
О странном движении своих денежных средств барнаулец узнал случайно. Сотрудник банка сообщил, что идет просрочка по кредиту, хотя по факту очередной платеж был внесен. Как так получилось, Сергей стал узнавать в банке, тогда и открылась правда.
Сергей рассказал свою историю: "Здравствуйте, уважаемые читатели Barnaul 22. Хочется поделиться с вами историей, которая произошла с моей мамой. Она взяла товарный кредит на бытовую технику в "Русском стандарте" 18 октября текущего года. 18 декабря я внес ежемесячный платеж. Сегодня позвонил сотрудник банка и сообщил о том, что у моей матери идет просрочка платежа, на что соответственно был дан ответ, что деньги были внесены и имеется квитанция об оплате.
Отсюда, на мой взгляд, начинается полная абсурдность данной истории. Сотрудник банка сказал, что прекрасно знает о том, что платеж был внесен своевременно, но по запросу налоговой эти средства были переданы в счет погашения транспортного налога.
Хочу заметить, что отправителем данных денежных средств являлся я, а не моя мама. Также по телефону сотрудник банка сказал, что "вы можете получить более подробную информацию в региональном отделении банка", зачем, собственно, я и направился туда. У мамы нет такой возможности, т.к. она находится в командировке, где нет ни банков, ни налоговой.
В отделении банка руководитель был, мягко говоря, в шоке от произошедшей ситуации. По ее словам, за долгий стаж она видит такое впервые. После звонка в юр. отдел банка она сообщила, что действия банка абсолютно правомерны и при отказе исполнить этот запрос банк бы ждали штрафные санкции, выданные Центробанком. Также она пояснила, что по всей видимости налоговая, имея судебный лист, рассылает уведомления во все банки для проверки "свободных" денежных средств налогоплательщика. Документ, на который ссылается налоговая, делая такой запрос, был составлен 7 июля 2018 года.
Помимо товарного кредита, у моей мамы имеются: кредитная карта, зарплатная карта Сбербанка, а также до ноября был открытый автокредит. В аналогичной ситуации транспортный налог за другой автомобиль был списан, разумеется, с зарплатной карты, а не с каких-либо кредитных счетов.
Благодаря всем этим событиям в данный момент вышла просрочка платежа, отсюда порча кредитной истории, а также начисление пени. Никаких-либо уведомлений, повесток в суд, звонков, сообщений от налоговой либо кого-то еще нам не поступало.
Исходя из вышесказанного, у меня имеются несколько резонных вопросов: "насколько правомерны действия банка?", "имеет ли право налоговая взять денежные средства с одного долга и перевести их в другой без уведомления налогоплательщика?".
Ну и, собственно, было бы любопытно мнение каждого читателя, так как налоговая тема сегодня стоит остро как никогда. Благо, у моей мамы есть возможность повторно внести платеж и забыть эту тему, но ведь есть люди, которые концы с концами сводят, платя эти кредиты, и в один момент их средства могут перевести не туда, куда они планировали..."
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