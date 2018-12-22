ДТП с участием трамвая произошло в Барнауле

В Барнауле в субботу, 22 декабря, около 13:00 на пересечении проспекта Красноармейского и улицы Гоголя произошло столкновение между трамваем и легковым автомобилем Toyota Camry, рассказывают в интернет-сообществе "Барнаул 22".
Движение трамваев было остановлено в обе стороны.
Как уточняют в паблике "Инцидент Барнаул", в результате ДТП пострадал водитель японской иномарки. С места происшествия его увезли в ГБ №1. Данных по пострадавшим в трамвае нет.
Комментарии
достали ба ранны, выедут на трамвайные пути и стоят! Нафига вы на них заезжаете если дальше не проехать сразу?! Прав надо за такое пожизненно лишать! А трамваям спереди таран приделать, чтоб таких де биллoв с рельсов своих скидывать, раз до них никак больше не доходит.
22.12.2018 14:42
месный
и как ты себе представляешь миновать такой перекресток СРАЗУ, не останавливаясь? Может у трамвая тормоза отказали, как на сов. армии уже 2 раза было?.
Разогнался от остановки, загорелся красный, камри не успела завершить маневр, забуксовала, например. Там такой перекресток, что запросто. Что, такое не может быть?
Если трамвай протащил иномарку 40 метров, это означает, что водитель трамвая выбрал несоответствующую обстановке скорость или была неисправность тормозной системы!
Протащил трамвай его изрядно. Значит скорость у трамвая была, значит препятствие на путях появилось спонтанно. Трамвай всегда прав.