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Обряд венчания прошел в алтайской колонии впервые за двадцать лет

, ИА "Амител"
У Алексея впереди еще 15 лет заключения, а у Земфиры - 15 лет ожидания

Фото: кадр из видео

Сорокалетний Алексей, который отсидел в колонии полжизни, повел свою избранницу к алтарю. После встречи с Земфирой, признается осужденный, его жизнь повернулась на 180 градусов: переосмыслил поступки и захотел не просто семью, а такую, чтобы под духовной защитой, рассказывают "Наши новости". 

"Радостно, что вы решились, тем более зная настойчивость вашей супруги Зинаиды, не первый год она уже упрашивает нас для того, чтобы официально перед лицом церкви этот брак был заключен", — сказал батюшка.

Семь лет назад пара познакомилась в горноалтайском следственном изоляторе — их обоих подозревали в тяжелом преступлении. Земфиру оправдали, а Алексей остался под конвоем — на долгие двадцать с лишним лет.

У Алексея впереди еще 15 лет заключения, а у Земфиры — 15 лет ожидания. Но женщина уверена, ее любви и терпения хватит преодолеть испытание временем.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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