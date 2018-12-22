Суббота, 22 Декабрь, 15:55

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Нужно ли Барнаулу так много новогодних елок и на какую из них вы точно пойдете?

Спецпроекты

$ 68,01
€ 77,97
278451
Обь
46см +0

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Новый год - 2019Парламент Алтайского краяБольшая пресс-конференция Владимира Путина-2018
Новости

Ольга "Не просили вас рожать" Глацких просит субсидии на покупку квартиры

, ИА "Амител"
Пользователи Сети припоминают чиновнице ее же тезис "государство ничего вам не должно"

Фото: news.ru

Намерение уже бывшего директора департамента молодежной политики Свердловской области Ольги Глацких получить из бюджета субсидии на покупку квартиры вызвало возмущение россиян, пишет "URA.RU".

Пользователи Сети припоминают чиновнице ее же тезис "государство ничего вам не должно" и вспоминают о благосостоянии семьи Глацких.

В социальных сетях пишут следующее: "Браво! Вооот кому государство должно", "Это почему это? Ипотека, вперед. В конце концов ее родителей никто не просил ее рожать", "Хочется думать, что это неправда. Если все так и было, значит, мы на дне", "У нее папа миллионер, земли в собственности, а вы ей за народный счет квартирку?!", "Многодетные семьи не могут получить квартиру и живут в дряхлый бараках где крысы, мыши, канализация течет, а ей квартиру", "З/п не позволяет ипотЭку?".

Отмечается, что Глацких была принята на учет на право получения субсидии на покупку квартиры. Документ был подписан через два дня после того, как чиновница на встрече с молодежью сказала: "Вам государство в принципе ничего не должно" и "Государство не просило вас рожать". Сейчас распоряжение потеряло силу, поскольку после скандала Глацких была лишена статуса члена правительства. Однако вскоре она вновь сможет претендовать на помощь государства, поскольку может получить хорошую должность в новой структуре.

Материалы по теме

 

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

Смотрите также
Партнёры
Смотрите также
Loading...

Комментарии

22.12.2018 15:21
- гость -

Чиновникам государство должно всё, бюджетные деньги они считают личными.

0  0
22.12.2018 15:22
- гость -

отстаньте от женщины!

0  0
22.12.2018 15:39
- гость -

уберите лапы от женщин,хватит их лишний раз возбуждать

0  0
Загрузка...
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< декабрь 2018  
пн вт ср чт пт сб вс
               1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31                  
15:46
Минсельхоз подсчитал, насколько подорожал новогодний стол россиян 0
15:14
Ольга "Не просили вас рожать" Глацких просит субсидии на покупку квартиры 3
14:43
Обряд венчания прошел в алтайской колонии впервые за двадцать лет 0
14:14
ДТП с участием трамвая произошло в Барнауле 3
13:46
США выделят Украине $10 млн после инцидента в Керченском проливе 0
13:14
Bloomberg оценил потери богатейших людей за 2018 год 0
12:34
Барнаулец перечислил деньги за кредит, а их забрала налоговая 12
12:22
Детские сады Алтайского края вошли в число лауреатов федерального конкурса 0
11:45
Ученые назвали три возраста, в которых люди чувствуют себя наиболее одиноко 0
11:21
Астронавт NАSА показал, как он заново учится ходить на Земле 0
10:47
Криштиану Роналду выпустил собственную игру для гаджетов 0
10:29
Житель Алтайского края досмерти забил своего знакомого коленом 0
09:44
Порошенко высмеяли в Сети за празднование юбилея "украинского" Ан-225 1
09:25
Газопровод ремонтируют в Якутии после ЧП 0
08:41
Граждан перепишут с помощью интернета в 2020 году 0
08:21
Курс доллара превысил 69 рублей впервые с сентября 1
08:06
Звезда "Полицейского с Рублевки" из Барнаула про Бурунова, кино и Алтай 1
07:50
Шахматистка из Барнаула впервые выступит за Россию на чемпионате мира 0
07:34
Где покататься на лыжах в Барнауле и сколько это стоит: инфографика 0
07:19
Почему для нежилого помещения ОДН начисляется по коммерческому тарифу 2
07:03
Огромную усадьбу со спа-зоной и бассейном продают в Барнауле за 50 млн руб. 0
06:48
Анекдоты и поздравления от главных энергетиков Алтайского края 0
06:32
"Замки" Пенсионных фондов России 1
06:17
Лучше сидеть дома: снег, холод и ветер обещают в Алтайском крае 22 декабря 0
06:01
УПРДОР "Алтай" за 18 миллионов ищет тех, кто оценит ремонт Старого моста 0
05:58
Депутаты Верховной рады просят Порошенко объявить войну России 0
04:48
Следствие ужесточило статью обвинения для Кокорина и Мамаева 0
03:09
Ученые нашли планеты, богатые сапфирами и рубинами 0
02:06
Мобильная связь подорожает в России в январе 0
01:21
Минфин рассказал, как изменятся цены на спиртное 2
00:14
Ученые опровергли существование сингулярностей в черных дырах 0
23:51
Евросоюз продлил санкции в отношении России до 31 июля 2019 года 1
23:24
Ракету с военным спутником запустили с Байконура 0
23:03
Умер режиссер программы "Спокойной ночи, малыши!" 0
22:52
Двое жителей Бийска ответят за убийство мужчины после ссоры в баре 0
22:36
МИД РФ не исключил версию убийства россиянина в колонии на Украине 0
22:10
Житель Новоалтайска убил соседа сковородой по незначительному поводу 0
21:51
Назван самый удобный для России кандидат в президенты Украины 0
21:36
Россия выслала шведского дипломата 0
21:04
Самолет Ан-26 с российским экипажем разбился в Конго 1
20:51
Медведев рассказал Путину, когда у нацпроектов начнется активная фаза 0
20:37
Роскосмос рассказал, когда Земля будет уничтожена 0
20:26
Предпенсионеры получат право на наследство без завещания 1
19:43
Росгвардия подаст в суд на РБК из-за сосисок 0
19:27
Правительство не поддержало законопроект об уголовном проступке 1
19:08
Коротко о главном: опасные дороги Барнаула, ОРВИ и неосвоенные деньги
Портал Amic.ru предлагает подборку главных новостей за 21 декабря
18:52
СМИ рассказали, кого помиловал Путин в 2018 году 0
18:41
Новогодние чудеса начинаются с KIA 0
18:37
Бюджетников Владивостока собирают на еженедельные зарядки с Кожемяко 0
18:18
Немецкий журналист семь лет выдумывал репортажи и получил 11 наград 0

© ИА «Амител», 1999 — 2018
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Оксана Бассауэр.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.