Минсельхоз подсчитал, насколько подорожал новогодний стол россиян

Аналитический центр Министерства сельского хозяйства подсчитал, во сколько обойдется россиянам новогодний стол.
По данным аналитиков Минсельхоза, по сравнению с прошлым годом праздничная продуктовая корзина выросла в цене лишь на 1,6%.
В среднем застолье на семью из четырех человек обойдется в 6,253 тыс. рублей. Эксперты включили в новогоднее меню сыр и колбасу, рыбу и мясо, овощи и фрукты, масло и икру, а также алкогольные напитки и сладости.
Ранее сообщалось, что доля затрат на продукты питания у россиян составляет 31,2% в их потребительских расходах.
Комментарии
эт чё за алкогольные напитки на четверых и всё в 6,253 входит, - водка петровичь? Одна бутылка на всех? А Где рыбка солёная сёмга там, форель - на базаре по 2500 за кг примерно. А мясо какое посчитали, обрезки какие. Сыр хороший тоже почти тыщю стоит.
Эти иксперты себе этот стол накрывать будут тем чё они тут туда включили.
месный
Это лишь минимальный набор. А если по нормальному, то верхняя планка в бесконечность может уйти.