Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru
Морозная и весьма ветреная погода ожидается в Алтайском крае в воскресенье, 23 декабря.
"В отдельных районах снег, местами метель, на дорогах гололедица", — говорится в сообщении регионального Гидрометцентра.
Дневные температуры в крае составят -13...-18 градусов, местами в южных районах до -8 градусов. Ветер юго-западный с переходом на северный, 4-9 метров в секунду, с усилением до 10-15 метров.
В Барнауле временами снег, слабая метель, на дорогах гололедица. Днем в краевой столице будет -14...-16 градусов. Ветер юго-западный с переходом на северный, 7-12 метров в секунду.
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