Футболисты избили и ограбили женщину в Рязани

В Рязани двое молодых футболистов избили и ограбили женщину, забрав у нее мобильный телефон и 36 тысяч рублей, сообщает местное МВД.
Отмечается, что женщина решила дойти до банкомата и снять деньги. Недалеко от ее дома, который находится недалеко от банкомата, на женщину напали двое молодых людей — 21-летний Дмитрий Митин и 18-летний Артем Надеев.
На записи видно, как футболисты набросились на женщину и начали избивать. Одного из них она смогла повалить на землю. После нескольких ударов руками и ногами нападавшие забрали у женщины личные вещи и скрылись.
Пострадавшая обратилась за помощью в полицию. Молодых людей задержали. Один футболист отправлен в СИЗО на два месяца, второй помещен под домашний арест.
Обоих футболистов охарактеризовали исключительно с положительной стороны.
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