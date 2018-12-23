Фото: avito.ru
Шестикомнатную квартиру площадью 160 квадратных метров продают в центре Барнаула за 8 миллионов рублей, сообщается на сайте avito.ru.
Жилье находится в панельной высотке на улице Интернациональная. Индивидуальная планировка. Шесть комнат – столовая, гостиная, кабинет и три спальни. Большая ванная комната, гостевой туалет. Просторный холл, кладовое помещение.
В квартире три лоджии, а окна квартиры выходят на четыре стороны. Выполнен качественный ремонт, межкомнатные двери из красного дерева, на полу паркет, в коридоре и кухонной зоне кафельная плитка.
Во дворе дома имеется парковка, новая детская площадка.
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