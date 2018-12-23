Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru
Шестидневная рабочая неделя перед Новым годом в Барнауле обещает быть холодной, но к празднику в краевой столице станет теплее. Таков предварительный прогноз на конец декабря в нашем городе.
Так, согласно данным регионального Гидрометцентра, в ночь на 24 декабря, в Барнауле похолодает до -27...-29 градусов. Днем в понедельник будет -21...-23 градуса.
Ранее в алтайском ЦГМС порталу Amic.ru сообщали, что по предварительным данным, такого рода погода продержится в краевой столице до 27 или даже до 29 декабря.
Это подтверждает и информация ресурса gismeteo.ru. Согласно этому прогнозу, вплоть до 29 декабря в краевой столице будет морозно и в основном без осадков.
30 декабря погода начнет меняться. Ожидается снег и потепление днем до -12 градусов. 31 декабря ночью в городе будет -14 градусов, днем ожидается -11 градусов. 1 января в краевой столице ожидается до -15 градусов.
При этом, 31 декабря и 1 января прогнозируется снег. Более точный прогноз на Новый год будет опубликован на следующей неделе.
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