В Барнауле в субботу днем, 22 декабря, произошло ДТП с участием маршрутки, сообщил порталу Amic.ru мобильный репортер.
Как рассказал очевидец, ДТП произошло на проспекте Красноармейском. "Ехал уже скорая людей выносила", — сообщил мобильный репортер.
Комментарии
прежде чем разрешать повышать цены на услуги, сначала бы проверили на проф.годность водителей городских перевозчиков и по какому рабочему графику они работают
Понапишут всякой фигни. "Ехал уже скороя людей...." что за бред несет этот мобильный репортер. Было при мне, никого не выносили девушка сама одна зашла в карету скорой и то после 30 минут после дтп. Олухи эти репортёры. Казнить за вранье