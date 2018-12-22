Перенос единого дня голосования не одобрили в Кремле

В Москве прошло второе заседание рабочей группы при администрации президента по изменению избирательного законодательства, пишут "Ведомости".
Против переноса выступили члены партии "Единая Россия" и руководители профильных парламентских комитетов. Они считают, что в России нужно сохранить стабильность избирательного законодательства, . В свою очередь, руководитель рабочей группы при администрации президента Сергей Кириенко обещал вынести вопрос с единым днем голосования на повестку следующего заседания.
Ранее председатель ЦИК Элла Памфилова сообщала, что в России назрел вопрос о модернизации избирательного законодательства. Она предлагала смягчить муниципальные фильтры для кандидатов, отменить предварительную регистрацию наблюдателей, а также позволить гражданам выбрать более удобный день единого голосования.
В итоге участники заседания решили развивать цифровые избирательные участки. Эксперимент с "мобильным избирателем" будет работать только в Московской области, где планируется организовать около пяти тысяч участков, где граждане смогут проголосовать вне зависимости от места регистрации.
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