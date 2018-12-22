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От -28 до -8: погода в Алтайском крае на 23 декабря

, ИА "Амител"
В Барнауле днем временами снег, слабая метель, на дорогах гололедица

Фото: a.desktopprassets.com

Согласно информации ЦГМС по Алтайскому краю, ночью местами в северных районах снег, метель, на дорогах гололедица, ветер юго-западный, 4-9 м/с, с усилением до 10-15 м/с.

Температура ночью -17...-22, при прояснении -23...-28. Днем -13...-18, местами в южных районах до -8. Днем в отдельных районах снег, местами метель, на дорогах гололедица. Ветер юго-западный с переходом на северный, 4-9 м/с, с усилением до 10-15 м/с.

В Барнауле ночью ожидается -20...-22, днем -14...-16. Ночью преимущественно без осадков, на дорогах гололедица, ветер юго-западный, 7-12 м/с. Днем временами снег, слабая метель, на дорогах гололедица, ветер юго-западный с переходом на северный, 7-12 м/с.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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