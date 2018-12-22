Бывшая балерина Анастасия Волочкова в своем Instagram похвасталась исполнением песни Аллы Пугачевой "Мне нравится, что вы больны не мной", сообщает "URA.RU".
"Вчера состоялась премьера этой песни на сцене в моем исполнении, а уже завтра мы представим клип", — написала Волочкова.
Она подчеркнула, что Пугачева разрешила ей исполнять свою песню: "Для меня большая честь, что такая Легенда дала мне разрешение исполнять это произведение. Именно Алла Борисовна вывела меня на большую сцену в качестве поющей балерины с песней Игоря Николаева "Балерина", написанной им для меня".
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