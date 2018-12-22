Девять горняков остались под землей при пожаре на шахте в Соликамске

В Пермском крае произошло возгорание на шахте "Уралкалий" в городе Соликамске, передает ТАСС со ссылкой на представителя экстренных служб.
"Пожар возник на отметке 340 метров. Восемь человек выведены на поверхность", — сообщили агентству.
"В настоящее время в зоне задымления находятся девять человек — сотрудников подрядной организации. На объекте работают горноспасатели", — говорится в официальном сообщении ПАО "Уралкалий".В компании также опровергли ранее поступившую информацию о возгорании метана. В шахте, как отмечается, на глубине более 360 метров горит монтажная пена проходческого потолка.
Задымление произошло 22 декабря в 10.04 по московскому времени. В компании "Уралкалий" отмечают, что с декабря 2017 года объект передан подрядчику для проведения производственных работ.
Причиной возгорания метана в шахте могло стать нарушение технологического процесса, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник в службе технического надзора Прикамья.
"Предварительно причиной возгорания стала вспышка метана, которая могла произойти как из-за естественных процессов, так и из-за возможных просчетов в безопасности организации горных работы на месте", — сказал он. Он также отметил, что в момент взрыва метанопылевоздушной смеси в горных выработках формируется воздушная ударная волна. Это способствует повышению атмосферного давления в девять раз.
В пресс-службе Западно-уральского управления Ростехнадзора сообщили, что на место уже выдвинулись сотрудники ведомства. Они должны будут установить причины и обстоятельства инцидента. На основании этих данных будет решен вопрос о проведении расследования.
Известно, что Следственный комитет России также начал проверку по факту задымления в шахте. Следственная группа работает на месте происшествия.
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