Российский физик-теоретик Сергей Псахье на 67-м году жизни внезапно скончался в результате оторвавшегося тромба, сообщает "РИА Новости" со ссылкой на его заместителя в Институте физики прочности и материаловедения (ИФПМ) Сибирского отделения РАН Петра Каминского.
"Это произошло внезапно", — сообщил Каминский.
Ученый упал утром в субботу, 22 декабря, во время награждения школьников в Академлицее Томска.
Похороны пройдут 25 декабря в зале гостиницы "Рубин".
В мире науки он был известен как автор и соавтор более двухсот научных работ по физике. Обладатель множества премий и наград.
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