В Саратове будут судить 60-летнюю пенсионерку Людмилу Баландину, которая молодым людям нанесла несколько ударов черенком от огородной тяпки, сообщает "URA.RU".
Пенсионерка рассказала, что не стала писать заявление на молодых людей, решив пожалеть их. Однако молодые люди, желая отомстить, решили написать заявление на обидчицу.
Инцидент произошел в августе. В тот день трое мужчин — 23-летний Никита Якубицкий, 24-летний Юсеф Ханбиков и 29-летний Василий Дудин, у которого есть судимость — проходили мимо дома семьи Баландиных. Молодые люди обругали пенсионерку нецензурной бранью.
Муж Людмилы решил заступиться за супругу, однако молодые люди повалили его на землю, пишет местная "Комсомольская правда". Женщина схватила первое, что попало под руку — тяпку. Отгоняя нападавших от лежащего на земле супруга, пенсионерка успела нанести обидчикам несколько ударов черенком. Также на помощь ей подоспели соседи, что и отпугнуло нападавших.
Теперь женщину обвиняют в умышленном причинении вреда здоровью нескольким людям. Обвинение настаивает, что пенсионерка намеренно избила молодых людей из личной неприязни.
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