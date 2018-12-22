Губернатор Алтайского края Виктор Томенко поблагодарил своих подписчиков в своем Instagram, пообещав им отвечать на самые интересные обращения, а также передавать все серьезные вопросы в соответствующие министерства.
"Наконец-то есть возможность поделиться своей реакцией на все комментарии и обращения ко мне и к моим публикациям. Спасибо за ваш интерес и за поддержку. Ее было немало. Спасибо и за критику. Иногда довольно острую. Инстаграм, конечно, затягивает, но требует много времени. Все мы знаем, что "нельзя объять необъятное". Похоже, это тот самый случай. Поэтому отвечать сам смогу и буду только на некоторые обращения и комментарии", — написал Томенко.
"Просьбы и вопросы, которые ясно сформулированы и требуют вмешательства власти, буду передавать в министерства, управления края и администрации муниципалитетов. И потом здесь показывать итоги их проработки. Этим мне придется загрузить своих помощников. Еще раз всем спасибо, надеюсь на понимание. На связи", — добавил губернатор Алтайского края.
Неделе ранее сообщалось, что Виктор Томенко впервые появился в социальной сети и завел личную страничку в Instagram. Сделал он это после рабочей поездки в спортивный кластер Тягун Заринского района.
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