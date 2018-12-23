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Спуск к месту вероятного нахождения людей в пермской шахте сейчас невозможен из-за деформации конструкций. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на командира Березниковского отдельного военизированного горноспасательного отряда Алексея Пестова.
Шестая попытка добраться до полога, где могут находиться застрявшие из-за пожара в шахте люди, не удалась. Возгорание на строящемся стволе № 4 рудника горнорудной шахты "Уралкалий" в Соликамском районе возникло во время работ в субботу утром. Из района задымления на поверхность были выведены восемь человек, а девять остались под землей на глубине 364 метров. Связь с ними была потеряна.
"Спуск на проходческий полог, где могут быть люди, на данный момент невозможен ввиду изменений конструкций ствола, ввиду продолжающегося горения на полке и ввиду сильной задымленности", — сказал Пестов.
Пестов объяснил, что при попытке спуститься на необходимую глубину спасатели обнаружили, что лестница упирается в кабельные конструкции в 13 метрах от предполагаемого места нахождения людей, поэтому ниже спуск невозможен.
"Бадья упирается в бетоноприемники, конструкция которых отошла от стенки выработки и накренилась в сторону бадьеввого спуска. Бадья упирается и возникает угроза опрокидывания бадьи с людьми", — отметил Пестов.
Он добавил, что горноспасатели продолжат дистанционно подавать огнетушащий состав в аварийную зону, после чего будет принято дальнейшее решение о спуске. Пестов отметил, что в такой ситуации шансы на спасение людей "к сожалению, стремятся к нулю".
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