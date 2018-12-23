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В Управление МВД РФ по Барнаулу обратилась горожанка 1982 года рождения, которая, в надежде получить кредит, перевела около 100 тысяч рублей на счет неизвестных лиц. Об этом пишет пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю.
На одном из интернет-сайтов женщина разместила заявку на получение кредита в размере 120 тысяч рублей. Через некоторое время на сотовый телефон потерпевшей позвонил неизвестный мужчина, который представился сотрудником одного из банков. Он заверил женщину в получении необходимых денежных средств и в качестве условия оформления кредитного договора попросил перевести оплату за страховку. После потерпевшей позвонили еще раз и попросили перевести оплату за оформление документов. Женщина выполнила все указания мошенников.
После перевода денежных средств телефоны, с которых звонили потерпевшей, оказались выключенными. Женщина поняла, что стала жертвой мошенников и обратилась в органы внутренних дел.
В настоящее время сотрудниками полиции проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленный на установление лиц, причастных к совершению хищения денежных средств.
По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ "Мошенничество". Сотрудники полиции убедительно просят граждан быть бдительными и не поддаваться на подобные уловки мошенников.
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