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Тела восьми человек обнаружены в шахте в Соликамске в Пермском крае. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу губернатора и правительства региона.
"Нашли тела восьми человек. Пожар еще тушат, есть отдельные очаги горения, их площадь — порядка 30 квадратных метров, к спуску готовится следующая группа (спасателей — ред.)", — говорится в сообщении.
Ранее пермский губернатор, сославшись на мнение спасателей, сообщил, что шансов выжить у девяти человек, заблокированных в шахте в Соликамске, нет. По его словам, в забое находились строители из трех регионов — Пермского края, Башкирии и Кубани.
Перед этим стало известно, что шестая попытка горноспасателей пробиться к строителям закончилась неудачей, поскольку спуск к месту, где они могли находиться, оказался заблокирован из-за деформации конструкций, а также продолжающегося пожара и сильной задымленности.
Возгорание на строящемся стволе шахты ПАО "Уралкалий" возникло во время работ в субботу в 10.04 мск. Из района задымления на поверхность вывели восемь человек, еще девять оставались под землей на глубине 364 метров. Связь с ними оказалась потеряна. На месте ЧП был создан оперативный штаб, с родственниками оставшихся под землей людей работают психологи МЧС России.
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