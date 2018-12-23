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Глава минпросвещения РФ Ольга Васильева призвала школьных учителей не задавать много домашних заданий на январские каникулы. Об этом пишет "Интерфакс", ссылаясь на "РГ".
"Я считаю, что не надо этого делать. Мы и так загружены и перегружены, поэтому праздник — тем более новогодний — должен быть праздником", — цитирует агентство слова министра.
Васильева добавила, что родители тоже должны дать детям передышку, прежде чем предлагать им вместе позаниматься по школьной программе.
По мнению министра, школьники должны отдохнуть как минимум до 3 января. "И потом, ведь каждый родитель — тут я делаю акцент на родителях — он знает, какие проблемы у ребенка в школе есть. Особенно когда это маленький человек. Когда подростковый возраст — там другая немножко история. Может, с четвертого дня каникулярного можно в какой-то очень мягкой ненавязчивой форме спросить и начать, может быть, обсуждать те вопросы, по которым есть небольшие или большие проблемы", — добавила глава Минпросвещения.
При этом Васильева напомнила, что отдых для детей должен являться сменой деятельности. "Потому что ребенок не может просто лежать, просто сидеть, просто смотреть и просто слушать. Постоянная смена действия — это хорошо. Но я за то, чтобы дети отдыхали", — подытожила она.
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