Фото: twitter.com
Цунами смыло музыкальную группу прямо на концерте в индонезийском городе Танджунг-Лесунг. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на TribunJakarta.com.
ЧП произошло во время выступления поп-группы Seventeen, очевидцы опубликовали в сети запись инцидента. На кадрах видно, как вода разрушает сцену, стоящую на берегу, когда на ней выступает музыкальный коллектив.
Сообщается, что фронтмен группы Дилан Сахара пропал без вести.
Агентство напоминает, что волны цунами обрушились на западное побережье Индонезии накануне, 22 декабря, в 21:27 по местному времени. По последней информации, 43 человека стали жертвами разгула стихии, еще 584 пострадали, двое числятся пропавшими без вести.
Цунами разрушило множество домов и несколько отелей.
Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.— kth♥ (@HelianaBie) 23 декабря 2018 г.
semoga kita semua selalu dalam lindungan-Nya. Aamiin.🙏🙏#Banten #Anyer #Selatsunda #prayforanyer pic.twitter.com/pj7tP3gdLt
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