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В Госдуму внесли проект об ужесточении правил продажи сим-карт

, ИА "Амител"
В частности, сим-карты хотят запретить продавать через интернет

Фото: 90180.info

В Госдуму внесли проект, запрещающий распространение sim-карт теми, кто не уполномочен на это оператором связи. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на электронную базу данных нижней палаты парламента.

Изменения в статью 44 федерального закона "О связи" предложила член Совета Федерации Людмила Бокова.

"…Предлагается дополнить статью 44 федерального закона положением, запрещающим распространение лицами, не уполномоченными на это оператором связи, идентификационных модулей (SIM-карт), в том числе с использованием сети "Интернет", либо передача идентификационных модулей (SIM-карт) фактическим пользователям услугами связи, сведения о которых не получены в порядке, установленном законодательством", — говорится в пояснительной записке.

В июле 2017 года президент подписал поправки к закону "О связи", направленные на борьбу с нелегальным распространением sim-карт в стране. Согласно поправкам, операторы связи с июня 2018 года должны предоставлять мобильные услуги только тем абонентам, достоверные сведения о которых будут предоставлены оператору связи и внесены в его автоматизированную систему расчетов. На оператора связи возложена обязанность проверять достоверность сведений об абоненте. Для этого оператору обеспечен доступ к единой системе идентификации и аутентификации, единому порталу госуслуг и другим информационным системам госорганов.

Если достоверность сведений не подтверждается, оператор приостанавливает оказание услуг связи. Оказание услуг также прекращается при поступлении запроса от оперативно-розыскных органов или предписания Роскомнадзора. Такое предписание выдается по результатам контрольных мероприятий, если в течение 15 суток не будет подтверждено соответствие персональных данных пользователей сведениям, заявленным в абонентских договорах, или в случае предотвращения и пресечения преступлений с использованием сетей и средств связи.

По итогам прошлого года Роскомнадзор совместно с МВД изъял более 106 тысяч незаконных sim-карт. Показатель вырос более чем в 3,5 раза.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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