Количество автомобилей в Барнауле, согласно официальным данным Министерства транспорта Алтайского края, за последние 10 лет выросло в два раза. Сегодня практически каждый четвертый житель города имеет личный автомобиль, который нуждается в постоянном уходе и ремонте. Amic.ru поговорил с директором автосервиса "МоторГРУПП" Александром Станкевичем и его супругой Еленой о том, как часто нужно проводить диагностику автомобиля, что ждет рынок в ближайший год и чем клиенты-девушки отличаются от мужчин.

— С чего начался ваш бизнес?

— В 1991 году, после окончания политехнического института, нужно было трудоустраиваться. Особого выбора не было: или идти на завод, или заняться частным бизнесом. Так как специальность у меня связана с автомобилями, решил попробовать себя в новом деле. Именно в те годы в стране начал активно развиваться собственный бизнес. Начал с аренды отдела в магазине по продаже запчастей для отечественных автомобилей. Первоначально ездили за запчастями в Тольятти с сумками, а когда обороты увеличились, купили грузовик. В дальнейшем, когда рынок стал более цивилизованным, мы переключились на иностранные автомобили. В конце нулевых резко пошел наплыв в нашу страну машин с Востока, для них нужны были запчасти, расходные материалы, масла, фильтры, и, соответственно, мы перешли на тот парк автомобилей, который был более интересен и динамично развивался.

— С какого года вы переключились на иностранные автомобили?

— Окончательно к 2000-му году.

— В 90-е иметь свой бизнес было сложно. Как вы пережили рэкет, несколько экономических кризисов и то, что в стране просто не было денег?

— Могу сказать, что 90-е для нас прошли в целом спокойно, без происшествий. Хотя были и тяжелые моменты, но приходилось делиться. Приходили ребята в магазин и спокойно говорили: "Мы ваша крыша". Со временем город был разделен на несколько зон, которые контролировала в том числе и милиция. Не знаю, стоит ли об этом говорить в интервью, но и нас "крышевали". Но, тем не менее, 90-е вспоминаем с благодарностью, это были времена новых возможностей.

— Помните ли вы тот момент, когда ваш бизнес стал стабильным и вы поняли, что необходимо расширяться?

— В начале 2000-х. Бизнес в эти годы начал резко расти, именно тогда мы начали строить свой сервис в Барнауле, начали вкладывать деньги в недвижимость и понимать, что не нужно арендовать помещение и думать: выгонят завтра нас или нет. Автосервис на улице Калинина появился в 2013 году. К его открытию мы шли долгие годы.

Елена: Изначально, как уже было сказано, мы занимались только автозапчастями, а потом подключили к этому небольшой сервис по замене масла и "расходников". Как такового ремонта еще не было, но было понимание, что необходимо объединить под одной крышей вместе магазин запчастей и сервис, который же их и устанавливает. При этом проводится диагностика, выявляется перечень необходимых для замены деталей. Все очень удобно: человек идет в магазин и приобретает то, что ему нужно. Так мы и пришли к тому, что все должно быть в одном месте.

— Вы сами пришли к этой идее или где-то подсмотрели?

— На тот момент это не являлось каким-то ноу-хау. Было понятно, если хотим больше прибыли, то запчасти и сервис должны быть в одном помещении. Я думаю, что магазины начнут отмирать и превращаться в некую кондитерскую для автолюбителя. Автосервис должен снимать потребность поиска запчастей с клиента. Он должен оставить нам свою машину и забыть обо всех проблемах, включая поиск запчастей в интернете. По-другому просто быть не может. Сейчас сервис без запчастей — это неприбыльный бизнес.

— А как вам удается совмещать одновременно продажу запчастей и обслуживание авто?

— У каждого сотрудника есть своя заинтересованность и мотивация: как можно больше автомобилей обслужить, принять, загрузить механиков и "запчастников" работой. У магазина задача — обеспечить запчастями, продать их большое количество. Здесь все пересекается достаточно хорошо, и никаких противоречий нет.

— Какие виды услуг можете вы предоставить своим клиентам?

— Мы стараемся перекрыть большинство потребностей автолюбителей, с которыми они сталкиваются при обычной эксплуатации ежедневно. Например, кузовной ремонт — это не наша тема, мы в основном занимаемся текущими поломками, такими как замена всех жидкостей, обслуживание двигателя, ремонт подвески и трансмиссии. Исключением являются такие агрегаты, как коробка автомат. Для этого нужны специальные сервисы. Иногда мы так и действуем, обслуживая клиента по максимуму. Даже если мы какие-то услуги не оказываем, то сами находим организации, которые могут решить проблему клиента. Сделать абсолютно все мы не в силах. Но даже если что-то мы и не умеем, то это уже наша головная боль, а не водителя. Мы находим нужных специалистов в Барнауле сами и решаем проблему.

— С какими проблемами чаще всего приезжают люди?

— Чаще всего, с чем обращаются клиенты, — техническое обслуживание. Прежде всего, замена масла, тормозных колодок, ремонт подвесок. Зимой автомобиль много "ест" топлива, и клиент хочет исправить эту проблему. В этом случае мы проводим диагностику автомобиля, выявляем неисправности и устраняем их.

— Насколько вообще развит рынок автосервиса в Барнауле и в чем ваше преимущество по сравнению с конкурентами?

— На самом деле рынок в Барнауле развит очень хорошо. Клиенты могут выбирать, пробовать другие сервисы, где им больше понравится обслуживание, ремонтная зона, отношение персонала и комната отдыха или ожидания. Компания Bosh проводила исследование: расчет количества автомобилей в городах и количества подъемников. Есть средний норматив, сколько на один подъемник должно быть автомобилей. Этот показатель у нас превышен в несколько раз по сравнению с европейской частью России. Предложение в переизбытке, конкуренция высокая. У клиента есть большой выбор, а значит, необходимо развивать и удерживать стабильно высокий уровень сервиса.

Мы тоже провели некий анализ барнаульского рынка, и могу сказать, что за долгое пребывание на рынке у нас была создана своя клиентская база. Многие владельцы автомобилей приезжают к нам на протяжении 10 лет и продолжают выбирать нас. Мы понимаем, что клиентам нравится, если каждый раз их автомобиль обслуживает один и тот же механик. Отсутствие текучки специалистов и помогает налаживать дружеские, партнерские, доверительные отношения с клиентами.

— Сколько у вас работает людей в сервисе?

— В данный момент 18 человек, плюс мастера-механики, приёмщики. Поставкой запчастей занимается отдельно магазин. В новом году мы будем расширять перечень услуг сервиса. Это предполагает приобретение дополнительного оборудования и обучение специалистов. Нельзя останавливаться в развитии. В обязательном порядке должна быть геометрия, мотор-тестер, газоанализаторы, обслуживание системы кондиционера и прочее.

— С 2019 года при этом все подорожает из-за роста НДС. Что ждет рынок автосервиса города и был ли рост тарифов уже в этом году?

— Да, подорожание произошло, но адекватно предлагаемым услугам и качеству. Уровень мастерства наших специалистов заметно вырос за последние годы, они прошли обучение, курсы повышения квалификации. В нашем регионе цена на услуги мастера в 1,5-2 раза ниже, чем в Москве. Конечно, хотелось бы больше зарабатывать, чтобы была возможность дальнейшего развития и увеличения бизнеса. Необходимо приобретать оборудование, хотя у нас и геометрия, и диагностическая линия, которая мало где встречается, уже есть. Тем не менее, на месте стоять мы не хотим и понимаем, что у независимых СТО без капиталовложения прогресса не будет. Нужно вкладываться в обучение, ведь от количества оборудования растет число тренингов как для персонала руководящего, так и для обслуживающего состава. Думаю, что до лета 2019 года по расценкам за работу у нас ничего меняться не будет, а запчасти будут расти, все поставщики уже прислали нам соответствующие уведомления.

— Особенно, наверное, иностранные?

— На 5% закупочная стоимость поднимется независимо: наши автомобили или иностранные, но мы не будем увеличивать цену за свои услуги.

— В 90-е годы люди занимались ремонтом самостоятельно. Водители спрашивали совета друг у друга, покупали книги по ремонту и эксплуатации той или иной модели автомобиля. Сегодня посетить автосервис стало такой же доступной услугой, как сходить к стоматологу. В чем, по вашему мнению, причина, почему люди перестали сами заниматься своими автомобилями?

— Это стало доступно. Я еще помню те времена, когда в Барнауле стояла очередь на замену масла. Каждый выполняет то, что он лучше умеет делать. Лучше пусть человек потратит время на свою работу, семью или увлечения, чем на замену какого-то подшипника. На это может уйти день, вечер, а в автосервисе это делается за час при наличии инструмента и мастерства. Сегодня кувалдой уже колотить не надо. Сервис предоставит комплекс услуг, подберет необходимую запчасть и предоставит на нее гарантию на год. Кроме того, возрастает и сложность автомобилей, и многие вещи не сделать самостоятельно. Необходимо диагностическое оборудование (сканер), а в индивидуальном пользовании человек себе этого позволить не может. Поэтому две основные причины — услуга и сложность.

— Какая средняя продолжительность времени, за которое вы проводите диагностику, устраняете проблему?

— Каждый автомобиль проходит экспресс-диагностику, она делается в обязательном порядке и быстро по времени. Когда ты заехал, неважно, по какой причине, то проводится поверхностный осмотр: проверяется уровень жидкости, измеряется давление в колесах и так далее. А если сделать хорошую, углубленную диагностику автомобиля, то это займет не более часа. Ремонт уже зависит от конкретной проблемы.

— Читал отзывы про вашу компанию, и большинство из них от девушек, которые хвалят механиков за особый подход. За последние годы водителей-девушек в Барнауле стало заметно больше. Многие женщины вообще не понимают, как устроен автомобиль. Для вас они особые клиенты?

— Действительно, стало больше автолюбительниц, и вообще они самая благодарная публика. Они не стараются вникать в техническую часть всего процесса, доверяя это профессионалам. Но для женщин более важен комфорт и гарантии. Мужчина может задать много вопросов по цене, устройству, оригинальности запчастей, а женщины, как правило, "мозг не выносят". Мы называем им стоимость, они знают, во сколько обойдется ремонт, но к этому вопросу относятся проще. Мужчины знают об автомобиле больше, помнят, как сами когда-то ремонтировали, и поэтому более въедливо относятся к процессу ремонта. Женщины относятся проще, думаю, в скором времени мужчины пойдут по тому же пути. А вообще мастера-приемщики молодцы, обаятельные ребята.

— Вы ведете статистику: какие автомобили чаще всего ломаются? Это иностранный автомобиль, средний возраст которого 15-20 лет, или это российский автомобиль. Есть такое мнение, если купил новый автомобиль, то лет 10 вообще не стоит за него беспокоиться, кроме замены масла.

— На счет того, что 10 лет ничего не ломается — утверждение неверное. Сейчас автомобиль делают так, чтобы он хорошо отработал гарантийный период. А потом нас мотивируют на покупку автомобиля с улучшенной комплектацией, добавленными функциями и т.д. Нет смысла делать двигатель, который пройдет миллион километров. Все механизмы рассчитываются на определенный ресурс. Все должно в определенный срок умереть, и автомобиль отправится на помойку. Большинство наших клиентов обращаются к нам из-за проблем с подвеской. То, что разбивается от наших дорог, сложных погодных условий, перепада температур. Если в двигателе нет конструктивных недостатков, ошибочно заложенных производителем, то при должном уходе свой срок он прослужит, если своевременно менять масло. Диагностика очень важна. Автомобиль заехал, специалист провел его осмотр и сказал клиенту, на что обратить внимание. Легче предупредить, чем потом лечить. Если на автомобиле проехать больше ста тысяч километров, не вкладывая в него средства на диагностику и текущий ремонт, то останутся от него "рожки да ножки", и ремонт будет дорогостоящим.

— Иногда происходят случаи, когда автомобиль ломается на трассе и водитель не способен устранить поломку самостоятельно без определенных запчастей. Как вы думаете, появится ли услуга, когда автослесари будут выезжать к таким водителям?

— Думаю, что такого никогда не произойдет. Востребованность, возможно, в этом и есть, но технически более сложно. Владельцу авто экономически выгоднее воспользоваться услугами эвакуатора. В автосервисах есть определенный набор инструментов, которые возить с собой постоянно невозможно. К тому же клиент объяснил одну поломку, а окажется, что дело совсем в другом. Важно учитывать климат, температура зимой у нас -30, и не каждую поломку можно исправить на морозе.

— Вы уже сказали, что со следующего года ужесточат правила работы автосервисов. Что будет с рынком через 10 лет?

— Думаю, что сами автомобили за это время сильно изменятся. Появятся электромобили. Все больше автомобиль думает за владельца, старается максимум предоставить комфорта и, самое главное, безопасности. Сколько новых систем появилось за последние годы. И я думаю, что в плане электроники, комфорта, добавления безопасности будет идти прогресс. Из-за требования по экологии, в машинах будут появляться дополнительные устройства на двигатель и определенные датчики. Без обслуживания они приводят к электронным авариям, когда человеку требуется предоставить автомобиль в сервис, попутно с отказом, к примеру, кислородного датчика, загораются сразу несколько аварийных сигналов на панели, паника полная. Думаю, будет возрастать электронная сложность.

— Как часто вы рекомендуете проводить диагностику автомобиля?

— Как правило, раз в год. Все зависит от пробега, но наши клиенты уже привыкли, что весной в конце марта у нас бесплатная диагностика. При диагностике подвески мы делаем скидку на диагностику двигателя, то есть мотивируем клиента приехать, обслужить свой автомобиль. При средней эксплуатации раз в год, думаю, достаточно.

— Принято считать, что если ты купишь автомобиль, то будешь все время в него вкладывать деньги. Почему люди не отказываются от автомобиля и не ездят в общественном транспорте?

— На самом деле в Европе уже сегодня существует такая проблема, что автомобиль перестал быть желанным. Молодежь не ставит себе цель купить автомобиль, она больше нацелена на гаджеты. Автомобиль, прежде всего, это средство передвижения по городу. Если нужно куда-то поехать компанией с друзьями, то проще взять напрокат автомобиль. К тому же автомобиль дорого содержать: платить страховку, заправлять бензином, ремонтировать. Сейчас автомобильные компании стараются по-новому преподнести свой продукт, чтобы о нем хотелось мечтать с 10-12-ти лет. Мы к этому идем, хотя у нас очень загруженный город и парковочных мест не так много. Уверен, что через несколько лет автомобиль напрокат будет удобной и доступной услугой.

— Но если у меня есть свой собственный автомобиль, то сколько стоит его диагностика? Я знаю, что у вас есть система Bosh, и всего за час клиент может все узнать обо всех проблемах своего авто.

— Повторюсь, в конце марта-начале апреля вся диагностика бесплатная. В период, когда нет скидок и бонусных программ, она стоит меньше тысячи рублей. Диагностика двигателя 850 рублей, подвески 450-850 рублей, когда могут проверить и амортизаторы, и тормозную систему. Фактически, это полноценный техосмотр. Согласитесь, что это не дорого. Наши клиенты, которые уже десятилетиями пользуются услугами наших автосервисов, знают, даже если у нас нет запчастей, мы ремонтируем все, не отказываем никому. Недостающие запчасти мы находим сами. Клиент загнал машину, мы сделали диагностику, определили перечень работ, запчастей, выявили какие-то скрытые проблемы. Кроме того, мы предоставляем гарантии на запчасти. За клиента все бьются, все стараются.

В преддверии Нового года мы с Еленой хотим пожелать владельцам автомобилей и самим авто здоровья и долголетия! Пусть все идет по плану в вашей жизни, без потрясений!

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