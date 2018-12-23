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Полицейские разыскивают мошенников, похитивших деньги путем взлома аккаунта в соцсети. Об этом пишет пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю.
Ранее жителю села Ая Алтайского района пришло сообщение со страницы знакомого с просьбой занять в долг 8000 рублей. Мужчина, полагая, что переписывается с другом, перевел на указанный мошенником счет деньги. Лишь после этого мужчина позвонил знакомому и узнал, что страницу того взломали мошенники.
Сейчас полицейские проводят проверку по факту произошедшего и устанавливают обстоятельства инцидента.
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