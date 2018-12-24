Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru
Предновогодняя шестидневная рабочая неделя в Алтайском крае начинается с морозной погоды — вероятно, холода продлятся до воскресенья.
"В отдельных районах снег, утром в северных районах при прояснении изморозь, на дорогах гололедица", — говорится в прогнозе регионального Гидрометцентра на понедельник, 24 декабря.
Дневные температуры в крае составят -17...-22 градуса, в северных районах будет -23...-28 градусов.
Ветер северо-восточный, 2-7 метров в секунду, с усилением до 12 метров.
В Барнауле будет без осадков, на дорогах гололедица. Днем в краевой столице ожидается -23...-25 градусов. Ветер северо-восточный, 3-8 метров в секунду.
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Там и 31 декабря -32-34 будет