Фото: avito.ru
Двухэтажный кирпичный коттедж площадью 314 квадратных метров продают в Барнауле на улице Северо-Западной за 22,5 миллиона рублей, сообщается на сайте avito.ru.
Автор объявления подчеркивает, что дом построен по проекту известного архитектора, "чьи воплощения можно увидеть не только в Барнауле, но и Санкт-Петербурге".
"Коттедж построен по всем канонам строительного мастерства, с соблюдением всех норм и правил. Имеет два этажа, полноценный цокольный этаж, который можно использовать как под спортивный зал, так и под бильярдную. На первом этаже расположены кухня, большая зала с действующим камином, на втором этаже – четыре большие спальни", — отмечает продавец.
Кроме того, в коттедже предусмотрен и подготовлен для завершения бассейн. Имеется сауна. На каждом этаже имеется санузел, ванная комната.
Дом находится на участке площадью семь соток. Есть гараж.
Комментарии
Судя по малюсенькому котлу на кухне и маленьким батареям, хозяева словили дубаря зимой и решили оттэдава сьехать
кухня в стиле "ну я же известный архитектор, а не повар..." жуть.
В данном случае архитектор проектировал дом, а не интерьеры. Дом очень симпатичный, а когда его только построили был прям вау!!!
Трубы по стене ....просто жуть
а что трубы отопления криво установлены?