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Жители поселка Тальменка в Тальменском районе провели в субботу, 22 декабря, массовую акцию протеста из-за повышения стоимости услуг теплоснабжения. По итогам митинга нужно создать инициативную группу, пишет "Политсибру" ссылаясь на сообщение в группе "Тальменка. Народный контроль" в Одноклассниках.
Недовольные повышением стоимости услуг ЖКХ жители направили письмо в администрацию главы государства. В середине декабря в администрации района прошло собрание с местным населением.
"14 декабря меня пригласили в районную администрацию, где состоялось собрание райдепов и жителей Тальменки, кого мы (коммунисты) успели собрать, зал был полный. Нас убеждали больше часа, что годами разворованное предприятие ЖКХ нужно восстанавливать за счёт жителей. Мы выступили против и сделали заявку на протестный митинг на 22 декабря на стадионе", — рассказал один из жителей Тальменки в соцсети.
Решение о поднятии тарифом ЖКХ было принято на сессии Тальменского райсовета народных депутатов еще в сентябре. В декабре жители узнали о создании ООО "Темп", которое будет заниматься предоставлением бытовых услуг населению. Стоимость ГКалории выросла с 1585,79 до 2460,53 рубля, . Чиновники заявили, что стоимость услуг выросла из-за износа коммуникаций, газовых котлов и другого оборудования
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