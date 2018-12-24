Фото: Вячеслав Мельников/Amic.ru
Сильные морозы вплоть до -40 градусов могут ударить по Алтайскому краю во второй половине и конце января – столь низкие температуры способны обернуться чрезвычайными ситуациями.
Об этом говорится в прогнозе возможных ЧС на январь 2019 года, опубликованном Главным управлением МЧС России по Алтайскому краю.
"Сильные морозы (до минус 40 градусов в течение трех дней и более), а также аномально холодная погода (минус 35 градусов и ниже в течение пяти суток и более), которые наиболее вероятны в четвертой пятидневке и в конце месяца, могут вызвать затруднения в работе предприятий топливно-энергетического комплекса, транспорта на территории всего края", — предупреждают в экстренном ведомстве.
Также в МЧС добавляют, что наиболее вероятными и опасными источниками чрезвычайных ситуаций природного характера для января в Алтайском крае являются: опасные природные явления, комплексы неблагоприятных метеорологических явлений (сильный снег, метели, ветер, и гололедно-изморозевые отложения на проводах). В результате этого может быть нарушена работа транспорта, объектов энергетики и ЖКХ, высока вероятность обрыва линий связи и электропередач, аварии на трансформаторных подстанциях, обрушения слабозакрепленных конструкций.
Кроме того, сохранится напряженность пожарной обстановки в жилом секторе по причине неосторожного обращения с огнем, а также нарушения правил эксплуатации электроустановок и печного отопления.
Продолжает оставаться высокой вероятность происшествий на автомобильном транспорте. Несмотря на снижающуюся в январе интенсивность движения, дополнительными неблагоприятными факторами могут стать возможные гололедные явления, снежные заносы на дорогах, метели.
"Особую опасность представляют федеральные автомобильные дороги Алтайского края Р 256 "Чуйский тракт" и А 322 "Барнаул – Рубцовск – граница с Республикой Казахстан", а также на дорогах регионального и местного значения в Первомайском, Павловском, Алейском, Бийском и Косихинском районах", — добавляют в МЧС.
Комментарии
Что ни новость, то "аномально". А нормой то что является?
Да ещё ни разу, более чем на три дня вперед не угадывали.Так что не надо жути нагонять.
Во второй половине и конце июня жара вплоть до +40 градусов могут ударить по Алтайскому краю – столь высокие температуры способны обернуться чрезвычайными ситуациями:
сильный дождь, ветер в результате этого может быть нарушена работа транспорта, объектов энергетики и ЖКХ, высока вероятность обрыва линий связи и электропередач, аварии на трансформаторных подстанциях, обрушения слабозакрепленных конструкций.
в четвертой пятидневке и в конце месяца
Предсказуемо - рождественские и крещенские морозы. В последние 10-15 лет не каждый год. Могут быть, а могут и не быть.
Что ни новость, то "аномально".
а то, ежели где что-то сломаестя из-за ветхости - то никто кроме "аномальной погоды" не увиноват...
капитализмЪа аднако))