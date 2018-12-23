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В одном из медучреждений Новосибирской области произошел пожар. В итоге погиб один человек, пишет в воскресенье, 23 декабря, канал РЕН ТВ.
В региональной службе эвакуации "АСТ-54" сообщили, что информация о возгорании поступила из больницы №2. На место ЧП прибыли восемь расчетов противопожарной помощи.
Пожар произошел в одной из палат на третьем этаже здания. Зашедшие в нее спасатели обнаружили обгоревшее тело пациента. Площадь возгорания составила около 18 квадратных метров.
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