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Аграрные хозяйства Алтайского края с начала текущего года сэкономили почти 1 миллиард рублей при покупке отечественной сельхозтехники, сообщает региональный Минсельхоз.
В ведомстве уточняют, что сельхозтоваропроизводители приобрели более 1000 единиц сельскохозяйственной техники и оборудования российского производства, включенных в правительственное постановление № 1432. Согласно этому документу, хозяйства покупают технику с дисконтом. С сентября этого года для сибирских регионов, в том числе и Алтайского края скидка на отечественную технику – 30%.
"На начало декабря текущего года сумма экономии алтайскими аграриями составила 894 миллиона рублей. По-прежнему, хозяйственники отдают предпочтение укреплению комбайнового парка (зерноуборочные и кормоуборочные машины). С начала года их было куплено 223 единицы", — указывают в Минсельхозе.
Также отмечается, что с начала года алтайские хозяйства закупили 287 единиц техники и оборудования алтайских заводов-изготовителей.
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