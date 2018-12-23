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Глава РФ Владимир Путин запросил отчёт по ситуации на шахте в городе Соликамске Пермского края и поручил оказать максимальную помощь семьям погибших в результате чрезвычайного происшествия. Об этом пишет RT, ссылаясь на ТАСС и губернатора Пермского края Максима Решетникова.
"Звонил президент сегодня утром, запрашивал отчёт по ситуации, детально ему рассказал, как развивались события", — приводит издание его слова.
Глава региона отметил, что Путин также поручил объективно изучить обстоятельства инцидента на шахте в Соликамске.
Ранее появилась информация, что траур по погибшим на шахте "Уралкалия" в Соликамске объявили на территории региона 24 декабря.
Задымление в шахте произошло в субботу, 22 декабря. Под землей находились 17 человек, из которых восемь вышли на поверхность, еще девять оказались заблокированы. Позднее появилась информация, что спасатели обнаружили тела восьми человек.
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