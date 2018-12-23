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Похолодание до -35 и снег ожидают жителей Алтайского края в понедельник, 24 декабря. Об этом гласят данные регионального гидрометцентра.
Так, на протяжении всех суток в отдельных районах края будет идти снег, на дорогах гололедица, а утром в северных районах при прояснении изморозь. Температура ночью составит от 23 до 28 градусов мороза, при этом в северных районах похолодает до -30...-35, а по югу ожидается -17...-22 градуса. Днем на Алтае по теплеет до -17...-22, в северных районах — от 23 до 28 градусов ниже нуля.
В Барнауле ночью ожидается небольшой снег, температура за окном составит от 26 до 28 градусов ниже нуля, а днем будет без осадков, -23...-25 градусов. При этом на протяжении суток на дорогах столицы региона будет гололедица.
Ветер в этот день задует северо-восточный, 2-8 метров в секунду с усилением до 12 метров.
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