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Альбом известной группы "Кино" под названием "Любовь — это не шутка", записанный в 1986 году, выпустят в Петербурге. Об этом пишет "Фонтанка", ссылаясь на главу независимого лейбла Maschina Records Максима Кондрашова.
"После трагической смерти Виктора Робертовича часть этих материалов вошла в так называемые "Неизвестные песни Виктора Цоя", — сообщил он, добавив, что в данный момент фонограмма "впервые без купюр будет издана на отдельном носителе".
Кондрашов отметил, что альбом выпустят на CD, пластинке и компакт-кассете.
Отмечается, что кроме неизданного альбома, группа "Кино" вместе с реставраторами работают над подготовкой к публикации оригинальных версий всех альбомов коллектива в том виде, в каком они задумывались изначально. Среди них — "Группа крови", "Последний герой", "Звезда по имени Солнце" и "Чёрный альбом". Каждый альбом будет издан в расширенной версии, включающей дополнительные студийные и концертные раритеты. Для этого музыканты доделают в студии ряд песен, которые не были завершены при жизни Цоя.
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