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Известный предприниматель из США, глава компании SpaceX Илон Маск вынужден был признать, что российский двигатель РД-180, применяющийся на американской ракете-носителе Atlas V, отличается великолепным конструктивным решением. Об этом пишет "Российская газета".
В своем Twitter-аккаунте Маск назвал двигатель блестящим.
"Меня смущает, что Boeing/Lockheed приходится использовать российский двигатель на Atlas, но у этого двигателя блестящая конструкция", — цитирует издание слова предпринимателя.
Atlas V — это одноразовая двухступенчатая ракета-носитель. В данный момент ее совместным производством занимаются компании Lockheed Martin и Boeing.
Двигатель РД-180 для данной ракеты выпускает компания НПО Энергомаш. Топливом для двигателя служит керосин RP-1, а жидкий кислород используется в качестве окислителя.
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