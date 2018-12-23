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Брянских чиновников накажут за отдых их детей в Турции

, ИА "Амител"
Дети чиновников отдохнули за счет фонда, помогающего тем, кто находится в трудных жизненных ситуациях

Фото: news.vse42.ru

Брянский губернатор Александр Богомаз заявил, что работников администрации города Клинцы накажут за отправку детей нескольких местных чиновников в поездку в город Демре (Турция) за счет благотворительного фонда. Об этом пишет РИА Новости.

Поездку 50 детей из брянского города Клинцы в Турцию организовали в марте 2018 года благотворительным фондом имени убитого в Турции посла РФ Андрея Карлова. Ее приурочили к присвоению одной из улиц турецкого города имени дипломата, родившегося в Клинцах. Позже стало известно, что в числе делегатов оказались несколько детей местных чиновников.

Губернатор заявил, что подобное поведение чиновников недопустимо "с моральной точки зрения". Он отметил, что выводы уже сделаны, замглавы администрации Клинцов Людмила Лубская уже покинула свой пост. "Все виновные и причастные к этой истории будут наказаны, чтобы подобного впредь не повторилось", — цитирует пресс-служба слова главы региона.

Ранее в ответ на вопрос местных журналистов, почему вместо обычных детей в поездку отправились дети чиновников, замглавы администрации Клинцов с возмущением ответила: "А дети работников администрации – это не дети города Клинцы?". Видеозапись данной беседы появилась в сети, ее опубликовал сайт "Клинцы инфо", история получила широкий общественный резонанс.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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