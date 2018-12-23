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На большую пресс-конференцию российского Владимира Путина попали не журналисты, озвучившие непроверенную информацию. Об этом пишет "Интерфакс", ссылаясь на пресс-секретаря главы РФ Дмитрия Пескова.
"На этот раз появился целый набор новых элементов, которые заставляют нас задуматься", — заявил представитель Кремля в интервью в программе "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия-1".
"Мы с сожалением наблюдали вопросы, которые не имели никакого отношения к журналистским вопросам, разные жалобы", — добавил он, отметив, что фактически это были обращения граждан. "Эти люди не имели никакого отношения к журналистам", — заявил пресс-секретарь президента.
Песков заявил, что эти люди отняли время у настоящих журналистов.
Также, по его словам, данные люди озвучивали не соответствующую действительности информацию. "По сути это можно назвать клеветой", — цитирует агентство слова Пескова.
Он отметил, что из-за данных людей происходит смешение форматов.
Песков подчеркнул, что пресс-конференция, предназначенная для того, чтобы с помощью СМИ глава государства доводил политику страны до россиян "и отвечал на те вопросы, которые интересны журналистам". Пресс-секретарь отметил, что данный формат смешивается с другим, где "граждане общаются напрямую с президентом".
Тем не менее, представитель Кремля отметил, что пресс-конференция Путина проходит "блестяще".
"Сейчас ни один из мировых лидеров, наверно, не способен повторять в таком режиме такой формат общения или с гражданами страны в прямом эфире, или с представителями средств массовой информации", — заключил он.
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