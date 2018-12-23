Фото: zoommagazin.iprima.cz
По делу о гибели горняков в шахте в Соликамске задержаны четверо сотрудников подрядной организации. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на официального представителя СК Светлану Петренко.
Уточняется, что следователи задержали горного мастера Андрея Купришкина, начальника участка шахты Максима Канищева, горного мастера Игоря Чукаева и начальника объекта шахтостроительного комплекса Андрей Артюхина.
Их подозревают в нарушении правил безопасности при ведении горных и строительных работ, которые повлекли смерть трех и более человек.
Напомним, в субботу, 22 декабря, на строящемся руднике горнорудной шахты компании "Уралкалий" произошел пожар. На поверхность вывели восемь человек, еще девять оставались на глубине 364 метров. Связь с горняками потеряли.
В МЧС сообщили, что очаг возгорания находился на глубине 362 метра. Экспертиза поможет установить факторы, способствовавшие дальнейшему распространению пожара.
"Но взрыва метана там не было, потому что категория таких шахт исключает нахождение там таких веществ", — заявил глава ГУ МЧС по Пермскому краю Андрей Бабинцев.
В поисковой операции участвовали 162 человека и 38 единиц техники — все они останутся на руднике тем же численным составом до полной ликвидации ЧС.
В данный момент продолжаются работы по проливке и разборке конструкций.
Ранее появилась информация о том, что спасатели нашли тела погибших горняков, на данный момент они смогли поднять лишь три тела. Из-за особенностей конструкции ствола поднимать приходится лишь по одному человеку.
Комментарии