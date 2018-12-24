Зимний фестиваль Российского движения школьников собрал в Москве 20 декабря в Tesla Place 1700 участников со всей России. В ходе фестиваля эксперты выбирали лучших вожатых страны, лучшие проекты школьников.
Как сообщают организаторы, на конкурс поступило более 10000 заявок в номинациях "Отрядный вожатый" и "Старший вожатый" из 85 регионов страны. Эксперты отобрали 500 финалистов. Этих ребят и пригласили в столицу для участия в федеральном этапе конкурса. Еще одно ключевое событие фестиваля - финал Всероссийский детского кинофестиваля. Финалистами проекта стали 350 участников, отобранных из 3500 претендентов.
В начале торжественной церемонии школьников поприветствовал президент России Владимир Путин:
- Искренне рад, что вот уже в третий раз это масштабное мероприятие объединяет инициативных, творческих ребят из многих регионов России, которые ярко проявили себя в самых разных областях, добились успеха в интересных конкурсах, соревнованиях, проектах Российского движения школьников.
В рамках Зимнего фестиваля школьников награждали и победителей Всероссийского фестиваля авторской песни "Я люблю тебя, Россия!" (номинация "Дети"). В конкурсе принимали участие школьники из 70 регионов России. В финале соревновались 23 исполнителя и автора песен о России. Звание "Лучший артист" в этом конкурсе удостоен наш земляк барнаульский школьник Дмитрий Мерещак. Награду певцу вручила заместитель Министра просвещения Российской Федерации Татьяна Синюгина.
Комментарии
Молодец, так держать!!!