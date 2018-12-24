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Лидер группировки "Ленинград" Сергей Шнуров и телеведущая Ксения Собчак устроили перепалку, написав в адрес друг друга нецензурные стихи. Об этом пишет РИА Новости.
Шнуров разместил в своем Instagram стих, в котором, предположительно, прокомментировал слухи о возможном расставании Собчак с ее мужем Максимом Виторганом. При этом музыкант упрекнул ведущую в том, что она сама выносит на публику подробности своей личной жизни, а после этого "жалуется" на излишние внимание к себе.
"Ну, до чего ж смешные медиаперсоны! Под свет софитов сами выставляли, всю жизнь свою, фигуры и фасоны, семью, потом вдруг удивляются…" — написал Шнуров.
Собчак в своем Instagram-аккаунте прокомментировала стих Шнурова, используя при этом нецензурную лексику, а также оскорбительно высказалась о тех, кто, по ее мнению, слишком пристально следит за ее личной жизнью.
"Всем тем, кто в ожидании кинца "Смотрите, она вышла без кольца". С утра все "кумушки" заняли в зале место, чтоб помесить всех сплетен тесто", — цитирует агентство стих телеведущей.
Ранее пользователи Instagram обратили внимание на то, что Собчак и Виторган стали публиковать снимки без обручальных колец.
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