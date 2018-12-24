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Заторы в девять баллов парализовали движение машин в Барнауле утром в понедельник, 24 декабря. Об этом свидетельствуют данные "Яндекс.Пробок".
Так, скорость движения не превышает 5-7 километров в час по улицам Попова и Малахова на отрезках от пересечения с Антона Петрова до Павловского тракта, по проспекту Ленина от перекрестка с Северо-Западной до Кулагина, на отрезках улиц Советской Армии и Георгиева, в районе площади Победы, а также по Павловскому тракту от пересечения с Малахова до улицы Фурманова.
Кроме этого, заторы наблюдаются на участках улиц Власихинской, Матросова, Молодежной, проспекте Калинина и в районе Площади Октября.
Также в городе произошло четыре аварии. Машины столкнулись на улице Попова, а также трех перекрестках Попова — Антона Петрова, Антона Петрова — Малахова, Малахова — Павловский тракт.
Комментарии
Георгиева от Энтузиастов до Павловского стоит - 40 минут ехал. А стоит потому как дорожники не соизволили вовремя убрать снег, и работать начали видимо только сегодня утром и вся правая полоса завалена отвалами снега...