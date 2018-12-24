Фото: farfor-sysert.com
Эксклюзивные тарелки с портретом главы РФ Владимира Путина выпустило свердловское предприятие "Фарфор Сысерти". Об этом сообщает портал Ura.ru.
На сайте говорится, что роспись на декоративной тарелке выполнена вручную. Одна тарелка стоит 32 тысячи 600 рублей.
В Twitter пользователи бурно обсуждают этот товар, отмечает портал. Так, один из пользователей предложил выпустить "для желающих похудеть <...> тарелки с Медведевым". Другой юзер обратил внимание на высокую стоимость тарелки: "Много ли желающих прикупить? Так, из простолюдинов? За 32-то тысячи, ведь сущие копейки!".
"Фарфор Сысерти" — совместное предприятие Екатеринбургской епархии и свердловских властей. Это одно из немногих производств, где большая часть технологического процесса — это ручной труд. Мастера и художники "Фарфора Сысерти" производят продукцию для быта и единичные изделия декоративного назначения.
Комментарии
Это не экстремизьм?! Вождь на тарелке - это как понимать, да еще ему цену выставили - он же у нас бесценный!!!