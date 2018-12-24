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Военные на Украине разгромили находящийся на границе с Крымом пансионат, в который заселились под предлогом военного положения. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на Facebook-страницу бывшего депутата Рады Алексея Журавко.
В его распоряжении оказалась жалоба главы пострадавшей базы отдыха на имя военного прокурора Южного региона Украины. В документе говорится, что 30 ноября на базу отдыха в Геническом районе Херсонской области пришли военнослужащие, которые представились бойцами 57-й бригады ВСУ, которые заявили, что будут там проживать из-за введения в стране военного положения.
Военные заявили, что получили такое распоряжение от командования, и оно было согласовано с главой Генического района Александром Воробьевым.
В жалобе отмечается, что через два дня после заселения бойцов из двух номеров полулюкс исчезли плазменные телевизоры Samsung с экранами 50 дюймов стоимостью свыше 12 тысяч гривен (порядка 30 тысяч рублей) каждый, также менее ценные предметы, перечень которых находится в полиции. Кроме этого, было разбито витражное стекло в холле администрации, на базе и в номерах — беспорядок и пустые бутылки из-под алкоголя.
Военные, по словам директора, не прокомментировали произошедшее.
"На мой вопрос, в чем заключаются их задачи на базе, они ответили, что это военная тайна", — заявил руководитель базы.
По его словам, заявление в полицию результатов не дало: уголовное дело открыто не было, никакие меры стражами порядка не предпринимались.
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